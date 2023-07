Evandro é regularizado e pode estrear pelo Remo contra o Opérário-PR, na Série C

Recém-contrado pelo Remo, o lateral-esquerdo Evandro já foi regularizado e está apto para estrear pelo Leão. O nome do jogador consta no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desta sexta-feira (7).

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Com a regularização, o Remo já pode contar com o jogador para a próxima partida pela Série C, contra o Operário-PR, na segunda-feira (10), às 20h. O confronto pela Terceirona terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.

VEJA MAIS

Mesmo sem estar regularizado, Evandro já estava treinando com o restante do elenco azulino desde a manhã desta sexta. O jogador se apresentou na quinta-feira (6) no estádio Evandro Almeida, realizou exames e testes físicos e, no dia seguinte, fez um trabalho no gramado com os fisiologistas Joyce Oliveira e Rodrigo Gouvêa.

Evandro Lima estava disputando a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Águia de Marabá. O jogador fez parte da campanha do título inédito do Campeonato Paraense pelo Azulão, diante do Remo, dentro do Baenão. Titular absoluto na equipe do sudeste do Pará, Evandro Lima chega ao Leão, após indicação do departamento de análise e desempenho do clube.