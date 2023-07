Sem meia e volante no treino, Remo pode ter mais desfalques contra o Operário na Série C

O Remo terá pela frente o Operário-PR na próxima segunda-feira (10), às 20h30, no Baenão, pela 12ª rodada da Série C. O Leão Azul poderá não contar com uma peça importante no meio-campo. O meia Rodriguinho não vem participando dos treinos e nesta sexta mais uma vez foi ausência no gramado do Baenão.

A equipe de O Liberal apurou que o meia sentiu um desconforto na coxa e não terá condições de jogo. O jogador está na sua segunda passagem defendendo o Leão Azul e entrava vez ou outra na equipe era Marcelo Cabo, porém, hoje meio-campista é peça importante no time comandado pelo técnico Ricardo Catalá e vem sendo titular desde a chegada do novo treinador.

Rodriguinho é o titular no Remo com Catalá (Samara Miranda / Remo)

VEJA MAIS

Além de Rodriguinho, outra ausência na equipe que treinou na manhã de hoje no Evandro Almeida foi o volante Anderson Uchôa, que se recupera de um desconforto no púbis. O atleta saiu de maca na partida contra o Figueirense-SC, em Belém e, não viajou com a equipe para a partida contra o Floresta-CE, na última rodada do Brasileirão, no empate sem gols na cidade de Fortaleza (CE).

O técnico Ricardo Catalá terá um jogador importante no elenco contra o Operário. O comandante poderá contar com o retorno de Pablo Roberto, que estava suspenso. Claudinei pode ganhar a vaga de Uchôa e Marcelo entra no lugar de Rodriguinho, caso o atleta não se recupere. Outra opção é a entrada de Richard Franco no lugar de Rodriguinho.

Anderson Uchôa se recupera de problemas no púbis (Samara Miranda/Remo)

A equipe azulina já não contará para esse confronto diante do Operário com o goleiro Vinícius e o atacante Pedro Vitor, que levaram o terceiro cartão amarelo contra o Floresta e terão que cumprir suspensão. Zé Carlos entra no gol e Catalá poderá jogar com Pablo ou os pontas Jean Silva ou Vitor leque no posto de Pedro Vitor.