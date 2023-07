Remo: recuperado de lesão, Ronald deve ser relacionado para jogo contra o Operário-PR

Sem jogar há mais de um mês pelo Remo, o atacante Ronald deve voltar a ser relacionado para uma partida. De acordo com fontes do Núcleo de Esporte de O Liberal, ligadas ao clube azulino, o atacante está recuperado de lesão e à disposição do técnico Ricardo Catalá para a partida contra o Operário-PR, pela Série C.

Ronald estava há algumas semanas tratando de uma lesão muscular na coxa. O problema foi diagnosticado logo após o segundo confronto da final do Parazão, contra o Águia, último jogo disputado por Ronald antes de entrar no departamento médico.

Ronald aparece para Ricardo Catalá como uma boa opção para o setor ofensivo. Em entrevistas coletivas, o treinador havia questionado a falta de opções no elenco para as pontas. Agora, o técnico terá, além do atacante revelado na base azulina, Vitor Leque, recém-contratado.

Pelo Remo, Ronald já atuou em 55 partidas e marcou três gols. Além disso, o jogador conquistou dois títulos com a camisa azulina: o Parazão de 2022 e a Copa Verde de 2021.

Próximo jogo

O Remo enfrenta o Operário-PR nesta segunda-feira (10), pela 12ª rodada da Terceirona. A partida, que começa às 20h, no estádio Baenão, terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.