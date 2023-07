Série C: Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Operário-PR; veja preços e onde comprar

O Remo iniciou a comercialização de ingressos para a partida diante do Operário-PR, que será na próxima segunda-feira (10), às 20h30, no Estádio Evandro Almeida, em Belém, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

A diretoria azulina publicou nas redes sociais do clube os valores, setores disponíveis e locais de venda. O torcedor que quiser acompanhar Leão Azul x Fantasma pagará R$30 no ingresso de arquibancada, seja ela no setor Almirante Barroso ou na 25. Já o setor de cadeiras o bilhete custa R$60. O torcedor também pode adquirir o ingresso através do celular, basta acessar o site.

Os ingressos para Remo x Operário estão disponíveis em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana. O Leão Azul é o líder de renda e público pagante na Série C do Campeonato Brasileiro. O Remo possui média de mais de 14 mil pessoas por partida na competição e é o dono do maior público, com mais de 31 mil pagantes, em jogo realizado contra o Figueirense-SC, no Mangueirão.

O Leão precisa da vitória diante do Operário-PR para se afastar da zona de rebaixamento. O clube azulino possui 13 pontos, ocupa a 13ª posição e terá pela frente o fantasma, que é terceiro colocado da competição com 19 pontos.

Confira os locais de venda de ingressos

Loja Rei da Amazônia – Sede Social

Loja Rei da Amazônia – Baenão

Loja Rei da Amazônia – Shopping Castanheira

Loja do Remo – IT Center

Loja do Remo – Shopping Pátio Belém

Loja do Remo – Parque Shopping

Loja do Remo – Boulevard Shopping

Loja do Remo – Shopping Metrópole