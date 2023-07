Série C: Remo fecha com o lateral-esquerdo campeão paraense pelo Águia de Marabá

O Remo fechou a contratação do lateral-esquerdo Evandro Lima, que estava no Águia de Marabá e foi campeão paraense em cima do próprio Remo, no mês passado. O jogador rescindiu com o Azulão chega nesta quinta-feira (6) ao Baenão para realizar exames médicos e ser integrado ao clube.

A diretoria do Remo anunciou o acerto com o lateral-esquerdo Evandro Lima, de 26 anos. O jogador estava recentemente no Águia de Marabá, após ter jogado o Campeonato Paulista A2 pela Portuguesa Santista-SP, onde disputou 15 jogos e marcou um gol. Já com a camisa do Azulão marabaense, Evandro realizou 17 partidas e foi titular em todos. No total, o lateral já esteve em campo em 32 jogos na temporada 2023.

O jogador é natural de Recife (PE) e foi base do Sport_PE, equipe onde permaneceu até 2019. Atuou pelo ABC-RN, Central-PE, Salgueiro-PE, além de Cabo Ferroviário-PE, Jacuipense-BA e Portuguesa Santista. em entrevista ao site oficial do Remo, o jogador disse estar feliz pela chance de defender o Remo.

"Feliz pela oportunidade em vestir a camisa do Rei da Amazônia. Chego para ajudar meus companheiros na sequência da Série C. Estou feliz e motivado para esse novo desafio na carreira", falou.

Evandro chega para disputar a posição na lateral-esquerda com Kevin, que é bastante contestado pela torcida azulina e também com Leonan, remanescente da temporada passada, mas que vem acumulando várias lesões em 2023 e que está atualmente no departamento médico, se recuperando de uma contusão no joelho. Evandro estava em plena atividade e deve ser uma das opções do técnico Ricardo Catalá, já contra o Operário-PR, na próxima segunda-feira (10), caso seja regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID).