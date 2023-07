Remo: Após suposto vídeo fumando maconha, diretoria reúne e jogador pode ser dispensado

Pode não durar muito tempo a passagem do atacante Rafael Silva pelo Remo. O jogador de 30 anos, fez apenas um jogo com a camisa do Leão, mas pode não continuar para a sequência da Série C, após divulgação de um vídeo, em que supostamente Rafael Silva fuma maconha em uma sacada de um prédio de Belém.

A equipe de O Liberal apurou com uma fonte interna do Remo, que os dirigentes e comissão técnica buscam definir o futuro de Rafael Silva, em uma reunião. O jogador foi contratado pelo Remo no dia 9 de junho e chegou com a chancela do técnico Ricardo Catalá, com quem havia trabalhado no Mirassol-SP.

O jogador está com uma lesão grau II na coxa e o seu retorno aos gramados poderá ocorrer somente no início do mês de agosto, com a contusão, Rafael Silva ficou de fora da última partida do clube, contra o Floresta-CE, no domingo passado (2), no empate em 0 a 0. O único jogo feito por Rafael Silva com a camisa do Remo até então, foi contra o Figueirense-SC, no Mangueirão, no dia 24 de junho, no empate em 1 a 1, em jogo que recebeu o maior público da Série C, com mais de 30 mil pagantes.