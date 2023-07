Com departamento médico cheio, jogadores do Remo são dúvidas para o Re-Pa da Série C

O Remo está com o departamento médico cheio na reta final da primeira fase da Série C. De acordo com boletim divulgado pelo clube no último domingo (2), seis jogadores estão lesionados em sem condições de jogo. Alguns deles, inclusive, são dúvidas para o clássico Re-Pa, que vai ocorrer no dia 17 de julho.

Dos jogadores que estão no DM, dois estão certamente de fora do jogo contra o Paysandu: Galdezani e Rafael Silva. O meia teve, recentemente, o joelho operado para a correção de um problema no menisco e só deve voltar daqui há três meses. Já o atacante foi diagnosticado com uma lesão grau II na musculatura posterior da coxa direita e deve estar apto para jogo entre quatro e seis semanas.

Outros dois jogadores, no entanto, são dúvidas. O volante Anderson Uchôa tem tendinopatia no adutor direito e não se sabe quando deve voltar a jogar. Além dele, o lateral-esquerdo Leonan se recupera de uma torção no joelho, mas não tem presença garantida no Re-Pa pois deve voltar às atividades de campo apenas na semana do clássico.

Quem têm quadros mais leves são Ronald e Kevin. O primeio, inclusive, já realiza atividades da transição física, última etapa do tratamento, enquanto o segundo apenas foi poupado da última partida azulina por dores na coxa. Ambos, inclusive, já deve estar entre os relacionados do Leão para enfrentar o Operário-PR, na próxima segunda (10).