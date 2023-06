Após denunciar torcedor, Remo é absolvido em julgamento do STJD; entenda o caso

O Remo foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), após identificar o torcedor que arremessou objetos no gramado do Baenão. O caso ocorreu na derrota para o Amazonas-AM por 2 a 1, pela Série C, no último dia 14 de maio.

De acordo com o Estatuto do Torcedor, cabe ao clube identificar o autor (ou autores) e registrar ocorrência na Polícia, como forma de se proteger junto à Justiça Desportiva. O Leão garantiu que tomou essas providências.

O Remo foi julgado pela 5ª Comissão Disciplinar do STJD. O Leão Azul respondeu pelo artigo 213, inciso III, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que diz “deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir o lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo”. Caso punido, o clube poderia pagar multa (de R$ 100 a R$ 100 mil) e jogar de portões fechados (perda de 1 a 10 mandos de campo).

O caso aconteceu após o término do primeiro tempo. A árbitra Charly Wendy Straub Deretti (FIFA/SC) relatou da seguinte forma na súmula pós-jogo: "Informo que, ao término do 1º tempo, foi arremessado pela torcida identificada do Remo, um copo com líquido não identificado em direção aos jogadores do Amazonas, não acertando ninguém, quando os mesmos tentavam acessar o túnel para o vestiário. Informo que o copo foi recolhido pelo 4º árbitro".

O Remo volta a campo como mandante - e com a presença da torcida - na segunda-feira (10), às 20h30, no Estádio do Baenão, contra o Operário-PR. A partida é válida pela 12ª rodada da Série C. Acompanhe o duelo pela cobertura completa Lance a Lance do portal OLiberal.com.