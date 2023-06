Cotado para substituir Pablo, Claudinei quer manter manter Clube do Remo invicto

O Clube do Remo já tem um desfalque para preocupar o técnico Ricardo Catalá, após receber o terceiro cartão amarelo, o meia Pablo Roberto foi expulso e vai ficar de fora da partida contra o Floresta-CE, no próximo domingo (2). O possível substituto do camisa 8 é Claudinei, que jogou as últimas seis partidas do Leão, duas delas como titular.

Sobre a possibilidade, o meia comentou: “Acho que tenho que deixar isso com o treinador, todos tem condições de entrar no lugar dele [Pablo], então é continuar trabalhando e entrar em campo para poder ajudar a equipe se for preciso”.



A equipe azulina está invicta há seis jogos, com duas vitórias seguidas fora de casa, comprovando o desempenho melhor como visitante do que como mandante, e Claudinei quer manter a sequência.

“Sabemos que é um jogo importante para a sequência da competição, é fora de casa, mas nós sabemos que temos condições de sair com a vitória. Sei que [o Floresta-CE] é um time competitivo, principalmente jogando em casa, sei que vai ser um jogo difícil, é uma equipe que vai trazer dificuldade pra gente né, mas mesmo assim vamos conseguir mostrar o que a gente precisa e buscar a vitória”, afirmou.

Com um crescimento recente na competição, o Leão que chegar ao G-8, uma possibilidade caso conquiste os três pontos com a vitória. Para Claudinei, a atuação de Ricardo Catalá foi importante para garantir a virada de chave do time.

“Sabemos que não começamos da forma que queríamos, sabíamos que seria difícil, mas conseguimos dar a volta por cima e conseguimos ter uma sequência boa com o Catalá. Agora focados a gente tem que manter essa sequência”, finalizou.