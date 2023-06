Treino do Remo desta terça (27) aponta Claudinei como provável substituto de Uchôa na Série C

O volante Claudinei deve ser o substituto de Anderson Uchôa, caso o jogador não se recupere de uma lesão no púbis antes da partida do Remo contra o Floresta-CE, pela Série C. Pelo menos foi o que demonstrou o primeiro treino azulino da semana. Em atividade realizada no Baenão, na manhã desta terça-feira (27), Claudinei atuou entre os titulares.

O treino não foi acompanhado por profissionais da imprensa. Porém, trechos da atividade foram divulgados pela assessoria de comunicação remista. Essas imagens, somadas à apuração da reportagem com fontes ligadas ao Leão Azul, ajudaram o Núcleo de Esportes de O Liberal a sugerir que Claudinei deva jogar entre os titulares.

Claudinei treina entre os titulares do Remo (Reprodução/ Remo TV)

Outra dúvidas persistem

Além de Uchôa, que aparentemente já tem substituto definido, o Remo terá mais dois desfalques para o jogo contra o Floresta-CE. O lateral-direito Lucas Marques e o meia Pablo Roberto levaram o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Figueirense-SC, no Mangueirão, e estão suspensos.

Para substituir Pablo, Catalá tem algumas opções no elenco. As mais prováveis são o meia Marcelo, recém-contratado e que entrou no lugar de do camisa 8 azulino contra o Figueirense; e o volante Richard Franco. No entanto, a segunda opção só deve ser utilizada caso a comissão técnica opte por uma formação mais conservadora.

Já na lateral-direita, a mudança deverá ser natural. Lucas Mendes, lateral de ofício, deve ocupar o lugar de Lucas Marques. Vale destacar que o Remo, até os últimos dias, tinha outra opção para o setor, o jovem jogador Rony. No entanto, o atleta foi dispensado pela diretoria.

A partida

Tentando colar no G-8, o Remo encara o Floresta-CE no domingo (27), às 19h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 11ª rodada da Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.