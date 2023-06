Contra o Floresta, Remo terá desfalques importantes na lateral e no meio-campo; Uchôa é dúvida

O Remo terá pela frente no próximo final de semana o Floresta-CE, fora de casa, no domingo (2), à 19h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Remo está próximo do Z-4, mas também está de olho no G-8 da competição, mas para o confronto diante da equipe cearense, o técnico do Remo, Ricardo Catalá, perdeu opções importantes na equipe e pode perder o volante Uchôa.

A equipe azulina possui dois desfalques certos para o jogo diante do Floresta. O lateral-direito Lucas Marques e o meia Pablo Roberto, levaram o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Figueirense-SC, no Mangueirão e estão fora da partida. Pablo Roberto, importante pela no meio-campo, deve dar lugar a Marcelo, recém-contratado pelo clube e que estreou na rodada passada no segundo tempo. Outra opção de Ricardo Catalá é Claudinei, que vem sendo utilizado nas últimas partidas.

VEJA MAIS

Já no lugar de Lucas Marques o Remo possui para a posição o jogador Lucas Mendes, reserva imediato. Outro que pode ficar de fora do time contra o Floresta é o volante Anderson Uchôa, que saiu da equipe e que está em tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP). O atleta sentiu o púbis e deixou o campo para não forçar e é dúvida para o jogo. Caso Uchôa não jogue, Catalá possui Richard Franco para a posição.

VEJA MAIS

O Remo ainda não poderá contar com o lateral-esquerdo Leonan, com dores no joelho e Kevin será mantido na equipe. O jogador foi bastante criticado e vaiado pela torcida na última partida em Belém.