Vaza áudio de ex-diretor do Remo Sérgio Dias sobre possível manipulação em jogos do ‘Tabu de 33’

O ex-diretor do Leão Azul, Sérgio Dias, teve um áudio vazado em um grupo de instantâneas. O ex-dirigente explicou que defendeu o Remo em entrevista e falou que os bastidores do futebol são assim, dando entender que existiu um suposto esquema com a arbitragem, nos clássicos contra o Paysandu, na década de 90, onde o Remo ficou 33 partidas seguidas sem perder para o clube bicolor. Sérgio Dias completou afirmando que fez isso pelo ‘remismo’ e chamou o Paysandu, maior rival azulino, de ‘mucura’.

A equipe de O Liberal conversou com Sérgio Dias, que confirmou que o áudio é seu e que sua entrevista vem lhe dando muitas “dores de cabeça” nos últimos dias.

“O áudio é meu. Fui convidado para ir ao programa do jornalista José Maria Trindade. Cheguei lá ele começou a meter a porrada no Remo, falando de situações antigas de bastidores, falando do Jobson, que o Tourinho [ex-presidente do Paysandu] foi na concentração tirar jogadores do Remo na década de 90. Falou sobre o Sarapião, árbitro que dava traço no Remo e fiquei puto e falei aquilo. Não me arrependo de nada, não tiro nada do que disse, mas isso vem trazendo problemas”, comentou Sérgio Dias ao O Liberal.

Ouça o áudio vazado de Sérgio Dias

Entenda o caso

O maior tabu entre Remo x Paysandu ocorreu entre 1993 e 1997. Nesse período o Remo conquistou cinco títulos estaduais seguidos e ficou 33 jogos sem perder para o seu maior rival. Em entrevista no programa do jornalista José Maria Trindade, na Rádio Super Marajoara, Sérgio Dias, ex-dirigente azulino deixou, foi questionado pelo jornalista a responder “quantos juízes teria comprado para ganhar do Paysandu”. O ex-cartola deixou no ar que em alguns jogos do “tabu de 33”, o Leão já sabia que venceria a partida e disse: “Pô, aí tu estás me metendo em bronca. Mas a gente já entrava sabendo que ia ganhar o jogo. Pronto. Te resumi de uma boa maneira", disse.

O tabu de 33

A sequência de 33 partidas do Remo sem perder para o Paysandu iniciou em 31 de janeiro de 1993 e terminou no dia 7 de junho de 1997, Foram 21 vitórias do Leão e 12 empates. O número 33 é considerado um marco para os torcedores, tanto que o clube já realizou campanhas com o número, vendeu camisas alusivas ao tabu e até uma torcida possui o número 33 no nome, a Barra Brava “Camisa 33”, que foi fundada no ano de 2009.