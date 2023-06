Remo: atacante Vitor Leque entra no radar, mas Leão tem dificuldades para contratar; veja detalhes

Fora da zona de rebaixamento, o Remo vem em uma sequência de seis jogos sem perder, com três vitórias, duas dela fora de casa, mas jogando em Belém, o time comandado por Ricardo Catalá não vem conseguindo conquistar os três pontos. O técnico remista vem buscando solucionar alguns problemas na equipe e busca por um jogador de beirada no mercado. O nome da vez é Vitor Leque, jogador que pertence ao Cruzeiro. A informação foi confirmada com uma fonte interna do Leão Azul.

O Remo possui interesse na contratação do atleta para o restante da Série C, mas a chegada de Vitor Leque a Belém é dificultada pelo alto valor de seu salário. O clube paraense quer poder contar com o jogador e estuda uma proposta para ter o atleta, desde que a Raposa pague parte dos vencimentos do atacante.

VEJA MAIS

Vitor Leque, de 22 anos, está emprestado pelo clube mineiro ao Botafogo-SP, equipe que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante joga como ponta pela esquerda, além de desempenhar também a função de centroavante e é uma das peças em que o Remo quer e foi pedida pelo técnico Ricardo catalã, que vem cobrando da diretoria em entrevistas alguns reforços. Na atual temporada, Vitor Leque ainda não entrou em campo com a camisa do Botafogo-SP.

VEJA MAIS

O atacante já enfrentou o Remo na temporada 2021, quando o Leão Azul encarou o Cruzeiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A partida ocorreu na Arena Independência, no dia 28 de outubro e o Remo derrotou a equipe mineira por 3 a 1. Nesta partida Vitor Leque deixou o jogo expulso, aos 37 minutos da segunda etapa, porém, no final da competição, o Remo acabou sendo rebaixado para a Série C. Nas redes sociais, Vitor Leque aparece seguindo o perfil do Remo no Instagram.

Vitor Leque iniciou a carreira no Betis FC, de Mias Gerais (MG), atuou na base do Internacional-RS e Atlético-GO. Esteve no Cruzeiro-MG e por lá balançou a rede nove vezes em 40 partidas disputadas.