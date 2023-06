Nas redes sociais, Remo divulga nova camisa de treino; uniforme estará disponível nas lojas em julho

O Remo divulgou imagens em suas redes sociais dos jogadores treinando no Estádio Baenão com a nova camisa de treino. O clube azulino aos poucos vai apresentando todo o seu enxoval da temporada 2023/2024 que é fabricado pela empresa de material esportivo Volt, porém, a nova camisa ainda não está disponível para o torcedor.

O gerente da Mega Loja Rei da Amazônia Baenão, Sérgio Carvalho, informou que os uniformes chegarão nas lojas em breve.

“A camisa de treino ainda não chegou para as lojas ainda. O lançamento dela nos pontos de venda está previsto para depois do dia 30 desse mês. As camisas chegaram apenas para uso do próprio clube”, disse, Sérgio Carvalho, que os sócios-torcedores, remidos e proprietários do Remo terão descontos nas compras de 10%.

camisa Foto: Samara Miranda / Remo Foto: Samara Miranda / Remo Foto: Samara Miranda / Remo Foto: Samara Miranda / Remo

O Remo lançou neste ano camisas com a temática do movimento da Belle Époque, que ocorreu no sáculo XIV. A capital paraense teve uma forte influência econômica e cultural da França e com isso Belém foi sendo urbanizada. Foi assim com o terceiro uniforme denominado “Triunfo”, que possui detalhes que remetem ao ouro bastante presente em hotéis e teatros de Belém, além do uniforme 1 que é em homenagem ao Theatro da Paz e o uniforme 2 que homenageia à Praça da República.