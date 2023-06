CSA anuncia acerto com o técnico Marcelo Cabo e volante ex-Remo para a Série C

O CSA anunciou a volta do técnico Marcelo Cabo. Na manhã da quarta-feira (21), Vinícius Bergantin foi demitido do cargo e, à noite, às 22h25, o clube anunciou oficialmente o novo treinador. Segundo informações da diretoria azulina, Cabo chegará a Maceió nesta quinta-feira (22) à noite e já comandará o treino da equipe na sexta-feira à tarde.

Essa será a segunda passagem de Marcelo Cabo pelo CSA. O treinador chegou em 2018, levando o time a conquistar o acesso para a Série A do Brasileiro e se sagrando bicampeão alagoano. Durante sua primeira passagem, Cabo esteve à frente do time em 79 jogos oficiais, alcançando 32 vitórias. No entanto, deixou o clube em junho de 2019, após uma derrota por 3 a 1 em um amistoso contra o Sport.

Marcelo Cabo começou a temporada no Remo, mas deixou o clube no dia 23 de maio, após a derrota para o São José-RS, na quarta rodada da Série C. O treinador chegará a Alagoas acompanhado do auxiliar Gabriel Cabo e do preparador físico Thiago Melsert. A apresentação oficial será realizada nesta sexta-feira, no novo CT do clube.

"Marcelo Cabo traz consigo uma vasta experiência no futebol brasileiro e internacional, e tem como objetivo levar o clube a novos patamares. Agradecemos a confiança depositada em nossa equipe e desejamos muito sucesso nesta nova jornada!", afirmou o CSA em comunicado oficial.

Cabo será o terceiro técnico a comandar o time do CSA em 2023. Roberto Fonseca iniciou o trabalho, mas foi demitido em fevereiro. Vinícius Bergantin assumiu como substituto e deixou o clube após o empate em casa contra o Aparecidense, pela Série C, por 1 a 1.

No momento, o CSA ocupa a 10ª colocação na tabela da Série C, com 13 pontos em nove jogos disputados. Na próxima quarta-feira a equipe enfrentará o América-RN no Estádio Rei Pelé, às 20h, em busca de uma recuperação na competição. O embate com o Remo, seu atual ex-clube, será no dia 27 de agosto, em Maceió. Já o duelo contra o Paysandu será em 30 de julho, em Belém.

Volante ex-Remo também é contratado

O CSA anunciou oficialmente, na manhã desta quinta, a contratação do volante Marciel, de 28 anos, nesta quinta-feira. O presidente do clube, Rafael Tenório, confirmou o acerto com o jogador ao site ge de Alagoas. O atleta, que passou pelo Remo em 2022, torna-se a 33ª contratação da equipe alagoana nesta temporada. Há algumas semanas Marciel chegou a ser especulado no Paysandu.

Marciel joga como volante (Samara Miranda / Remo)

Com passagens por clubes renomados como Corinthians, Cruzeiro, Ponte Preta, Vitória, Juventude e Náutico, Marciel chega ao CSA com experiência no cenário nacional. O volante fez parte dos elencos que conquistaram os títulos brasileiros pelo Timão em 2015 e 2017.

Na atual temporada, Marciel atuou em 20 partidas pelo Caxias, sendo 12 pelo Campeonato Gaúcho e oito na Série D. Sua última aparição em campo ocorreu na segunda-feira, no confronto contra o Hercílio Luz, válido pela 9ª rodada do Brasileirão. Pelo Leão paraense foram 24 partidas no ano passado, entre Série C, Copa do Brasil e Parazão, sem balançar as redes.