Remo tem a melhor campanha da Série C desde a chegada de Catalá; veja

O Remo viveu um início conturbado de Série C, onde amargou quatro derrotas e a lanterna do torneio. Mas desde a saída do técnico Marcelo Cabo e a chegada de Ricardo Catalá para o cargo, o Leão tem a melhor campanha da Terceirona, contando apenas este período.

Campanha

Em cinco jogos com Catalá à frente da equipe azulina, são três vitórias e dois empates. No total, o Leão conquistou 11 pontos de 15 disputados. A pontuação é a mesma do líder Amazonas, neste recorte de cinco partidas. Mas no saldo de gols, dá Remo (cinco contra quatro).

Com os resultados, o Remo saltou da 20ª para a 13ª posição, saiu da zona de rebaixamento - dois pontos de vantagem para o Z4 - e já começa a sonhar novamente com o G8. Apenas dois pontos separam o Leão Azul do grupo das oito equipes que avançam para os quadrangulares de acesso.

Sistema defensivo

Aos poucos, o sistema defensivo do clube azulino também tem melhorado. No início do campeonato, o Remo também era uma das piores defensas do torneio. Foram nove gols tomados em apenas quatro jogos. Porém, desde a chegada de Catalá, o Remo sofreu somente um gol em cinco partidas.

Próximo desafio

Para dar continuidade ao momento positivo na Terceirona, o Remo recebe o Figueirense, neste sábado (24), pela 10ª rodada do Brasileirão Série C. A partida, que ocorre no Estádio do Mangueirão, tem transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.