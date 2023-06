Casa cheia! Mais de 25 mil ingressos já foram vendidos para Remo x Figueirense pela Série C

O Remo informou em suas redes sociais que chegou à marca de 25 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Figueirense-SC, marcado para o próximo sábado (25), às 16h30, no Mangueirão. O Remo não informou quantos ingressos estão disponíveis ao torcedor, porém, a expectativa dos dirigentes do clube é que mais de 35 mil pessoas.

Na tarde de ontem, o Remo informou que os bilhetes do setor de arquibancada do Lado A do Mangueirão foram todos vendidos. O clube bateu seu próprio recorde de público pagante na Série C 2023, que era um pouco mais de 10 mil, no jogo diante do América-RN. O Leão pode passar a equipe do América-RN no ranking de público pagante da Terceirona. Atualmente o clube potiguar lidera a lista de média de pagantes com 7.033 torcedores por jogo e o Remo vem coladinho, na segunda posição com média de 6.997.

VEJA MAIS

Os ingressos promocionais nos preços de R$20 a arquibancada e R$40 a cadeira, seguem até esta quinta-feira (22). A partir de sexta-feira (23), os bilhetes passarão a custar R$30 e R$50 respectivamente. Os ingressos seguem sendo vendidos em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana, além do site.

VEJA MAIS

O Leão está embalado no Brasileiro da Série C. O clube azulino venceu as duas últimas partidas na competição, ambas jogando fora de casa e saiu da lanterna e da zona de rebaixamento. O Remo ocupa agora ocupa a 13ª posição com 12 pontos conquistados. A partida diante dos catarinenses é de “seis pontos”. Uma vitória do Remo, ultrapassa o Figueirense, que está na 9ª colocação com 13 pontos.