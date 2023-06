Após derrota para o Paysandu, clube da Série C demite técnico ex-Remo; treinador já tem nova equipe

O Floresta anunciou oficialmente a saída do técnico Gerson Gusmão, que anteriormente trabalhou no Remo. A demissão ocorreu após a derrota para o Paysandu. Além do treinador, o auxiliar técnico Diego Albert e o preparador físico Eduardo Maus também deixaram o clube, conhecido como Verdão.

Gerson Gusmão já tem um novo destino e será o treinador do Caxias-RS, equipe que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Ele foi contratado pelo Floresta para comandar o time na Série C, mas a campanha não foi satisfatória. Em nove jogos disputados, o clube obteve apenas duas vitórias, além de quatro empates e três derrotas. Atualmente, ocupa a 16ª colocação do torneio, com 10 pontos conquistados.

Enquanto não é anunciado um novo comandante, o time será treinado de forma interina por Fernando Alves, auxiliar fixo do Floresta.

Fantasma do Z4

No último fim de semana, o Floresta-CE sofreu uma virada e foi derrotado pelo Paysandu por 2 a 1, na Curuzu. Os gols da partida foram marcados pelo artilheiro Mário Sérgio, garantindo a vitória do Papão. Com esse resultado negativo, o Floresta caiu para a 16ª posição na tabela, estando apenas um ponto à frente do Manaus, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Ex-Remo

Gerson Gusmão teve uma passagem pelo Remo, time paraense. Após a demissão do técnico Paulo Bonamigo, ele foi contratado pelo clube em junho do ano passado, durante a Série C. Gusmão ficou à frente do time azulino por sete partidas na competição, obtendo três empates, duas vitórias e duas derrotas.