Destaque no Remo, atacante Pedro Vitor fala sobre vaias à companheiros: ‘Vamos abraçar eles'

O atacante Pedro Vitor vive um bom momento no Clube do Remo desde a chegada do técnico Ricardo Catalá. Autor do gol do time no último sábado (24), no empate com o Figueirense, por 1 a 1, pela 10ª rodada da Série C, o jogador comentou sobre o desempenho da equipe, que dominou o primeiro tempo, mas deixou a desejar no segundo tempo.

“Eu acho que nosso time se importa da mesma forma dentro e fora de casa, acho que no jogo acontecem situações de empatar, perder ou ganhar, mas nosso time procura sempre a vitória. Ocasiões da partida infelizmente geraram o empate [contra o Figueirense], mas buscamos sempre desempenhar nosso melhor futebol em cima do adversário, porém tem dias vamos empatar ou perder, acontece no futebol, temos que pensar no próximo jogo para trazer a vitória para casa”, disse o atacante.



Nem sempre o momento no time foi bom para o jogador, que antes, com Marcelo Cabo jogava pela esquerda e chegou a perder a vaga de titular. Agora com o técnico Ricardo Catalá, o atacante consegue arriscar mais chutes de fora da área, com a perna canhota e ganhou destaque nos últimos jogos.

O momento, é o oposto para Jean Silva, que na última rodada acabou falhando em um lance da partida, deixando a chance de gol para o Figueirense. Por conta disso, ele e o lateral Kevin foram vaiados pela torcida, situação comentada por Pedro Vitor.

“Quando ganha, ganha todo mundo, quando empata, empata todo mundo, e quando perde, perde todo mundo. Eu acho que o que a gente tem que fazer é abraçar eles, sabemos de toda a história deles no futebol. A comissão, atletas e amigos que estamos aqui no dia a dia, sempre abraçamos os dois e estamos juntos em qualquer situação”, declarou.

A próxima partida da equipe azulina é no próximo domingo (2), contra o Floresta-CE, pela 11ª rodada da Terceirona, fora de casa. Com uma semana de folga até o desafio, Pedro Vitor comemorou o tempo para a preparação.

“É bom porque a gente pode se preparar bem para o jogo, tanto fisicamente quanto mentalmente. Podemos nos preparar bem, treinar bem e apresentar o melhor futebol fora de casa”, finalizou.