Líder em média de público, Remo pode perder mandos de campo na Série C 2023; entenda

Dono da maior média de público pagante da Série C, o Remo poderá ficar sem o apoio do Fenômeno Azul em algumas partidas. O Leão será julgado nesta sexta-feira (30), pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por arremesso de objetos no gramado na partida diante do Amazonas-AM, pela 3ª rodada da Série C, no Baenão, na derrota para a equipe amazonense por 2 a 1. O clube azulino poderá perder mandos de campo e ainda ser multado pela situação ocorrida.

O Remo será julgado pela 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O Leão Azul foi citado e responderá pelo artigo 213, inciso III, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que diz “deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir o lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo”. Caso punido, o clube corre risco de pagar multa (de R$ 100 a R$ 100 mil) e jogar de portões fechados na competição (perda de 1 a 10 mandos de campo)..

Nesta edição da Série C o Paysandu, maior rival azulino, já foi apenado. Primeiro, o clube bicolor pegou dois mandos de campo de suspensão e mais multa por incidentes ocorridos na Série C do ano passado, na partida contra o Figueirense-SC, em Santa Catarina (SC), em que membros de uma torcida organizada do Paysandu entraram em conflito com torcedores do clube catarinense.

Nesta semana os bicolores foram punidos em R$ 30 mil e mais dois jogos com restrição de público - apenas mulheres e crianças poderão entrar. O caso pode afetar o clássico Re-Pa do dia 17 de julho, que será o primeiro compromisso do rival como mandante depois da homologação da punição do STJD.

Jurídico do Remo acredita em absolvição

A equipe de O Liberal entrou em contato com o departamento jurídico do Remo. O advogado Pietro Pimenta explicou que o clube seguiu as recomendações do Estatuto do Torcedor e, por isso, confia que não receberá punição do STJD.

"Na nossa defesa a gente vai apresentar os boletins de ocorrência, em que foram identificados os autores dos arremessos e das situações que serão julgadas. Eles foram identificados e apresentados à autoridade policial. É isso que o Estatuto do Torcedor pede que seja feito, para que o clube tenha responsabilidade eximida. A gente está confiante de que não vai haver punição", explicou o advogado azulino.