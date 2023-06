Zagueiro Diego Ivo exalta atuação de Ricardo Catalá no Remo: ‘É um treinador muito inteligente’

O Clube do Remo já está se preparando para o próximo desafio da Série C, contra o Floresta-CE, fora de casa, no próximo domingo (2), às 19h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Com uma semana de folga para se preparar para a partida, o zagueiro Diego Ivo avaliou o próximo adversário, que chega para a partida depois de duas derrotas.

“Sabemos que temos melhorado defensivamente, mas estamos cientes da força da equipe do Floresta-CE, principalmente nos seus domínios, então vamos sabendo que será um jogo difícil. Vamos trabalhar bem durante esses dois dias que restam aí, para estudarmos a equipe deles, saber o que eles fazem de melhor, todo grupo sabe que precisamos vencer, então vamos muito forte para conquistar esses três pontos”, afirmou.

E o Leão precisa realmente dos três pontos. Na 13ª posição da tabela, a equipe azulina sofre com a dupla hipótese, podendo se aproximar do G-8, em caso de vitória, mas também correndo o risco de entrar no Z-4, em caso de derrota. Sobre a situação, o jogador exaltou o técnico Ricardo Catalá e disse confiar no trabalho do comandante.

“Temos consciência de que precisamos somar pontos, deixamos escapar os pontos agora em casa, então a gente sabe da dificuldade que vamos encontrar fora, porém, temos tido bons resultados. O [Ricardo] Catalá é um treinador muito inteligente, a gente vai estudar bem o adversário, ver aquilo que eles têm de positivo e negativo, e chegar concentrado para fazer mais um bom jogo fora”, disse o zagueiro.



Sobre os gols sofridos, como o que resultou no empate com o Figueirense, por 1 a 1, que foram por erros na defesa da equipe, Ivo afirmou que foram detalhes que já estão sendo acertados por Catalá e que já devem mudar na próxima partida.

“O Catalá tem corrigido alguns movimentos que temos feito na área de marcação, e isso tem nos ajudado bastante. Agora é trabalhar e aumentar o nível de concentração, para não cometermos esses pequenos erros novamente, porque os gols que nós tomamos realmente foram detalhes, um pouco de falta de concentração. Temos melhorado isso e a cada jogo estamos crescendo, e melhorando a nossa marcação, então esperamos manter essa regularidade e essa concentração”, explicou.

Com o retorno do zagueiro Ícaro, pode haver uma disputa na titularidade que Ivo conquistou. Sobre a possibilidade, o jogador afirmou não ser um problema. “Ficamos felizes pelo retorno do Ícaro, a gente sabe que é um grande zagueiro, tem ajudado bastante e vai nos ajudar nessa retomada aí. Acho que estamos bem servidos, todo mundo tá trabalhando muito forte, então quem o professor colocar, vai procurar dar conta do recado, independente de quem joga, o mais importante é buscar os resultados", disse.

Mangueirão ou Baenão

Na partida contra o Figueirense, o Clube do Remo solicitou o Mangueirão para acomodar os mais de 31 mil torcedores pagantes, um recorde na Série C. Mas, segundo Dievo Ivo, não existe uma preferência entre o Colosso do Benguí e a toca do Leão, o Baenão.

“Não têm [preferência], acho que temos que manter a mesma postura, independente de jogar no Mangueirão ou no Baenão. A gente sabe daquilo que podemos produzir, o professor tem nos trabalhado e tem nos mostrado o que precisa ser feito. Temos que mostrar o melhor, tanto no Mangueirão, no Baenão, ou fora de casa. Acho que a postura tem que ser a mesma, isso que tem feito a nossa equipe evoluir, e não podemos pensar em retroceder, daqui pra frente é só pensar em melhorar e isso que a gente vai fazer”, declarou.

Novos contratados

Com a janela de transferências aberta, o Remo também já trabalha para contratar novos reforços para a equipe. O mais recente foi o atacante Élton, que jogava pelo Juventude e chegou antes da partida contra o Figueirense. Sobre a adaptação dos novos companheiros, Ivo afirmou que tudo depende da oportunidade.

“A rapaziada que chegou aí, tá todo mundo empenhado para ajudar, acredito que quanto mais oportunidades você tem, mais você tem a mostrar. Todo mundo gosta de ter sequências. Todo mundo que está chegando agora vai ter sua oportunidade, tenho certeza disso, o professor é bem coerente em relação a isso, vai colocar todo mundo para jogar, e aí é cada um ver o que pode produzir de melhor. Se Deus quiser esses que chegaram vão nos ajudar, a maioria bem experiente aí, já rodados, e é assim que a gente espera, que eles venham para somar o que a gente precisa e vamos buscar a todo custo essa classificação”, finalizou.