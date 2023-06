Site de estatísticas aponta derrota do Paysandu para o Brusque e vitória do Remo contra o Floresta

Os dois representantes do Pará na Série C do Brasileiro terão jogos neste final de semana. O Paysandu terá pela frente o Brusque-SC, neste sábado (1), às 19h, na Curuzu, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Já o Remo encara o Floresta-CE, fora de casa, no domingo (2), às 19h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). Os dois clubes querem se afastar da zona de rebaixamento, porém, o site de estatísticas “Chance de Gol”, não aponta o clube bicolor como favorito no confronto diante do Brusque, já o Remo aparece como favorito para alcançar os três pontos.

No jogo diante do clube catarinense, segundo o site “Chance de Gol”, o Paysandu possui 27.7% de chances de vencer, 32.6 de ocorrer um empate e 39.7% de uma vitória do Brusque na Curuzu. A partida é considerada de “seis pontos”, já que o Brusque está na 9ª posição com 14 pontos e o Paysandu, é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, na 16ª colocação com 12 pontos. Em caso de vitória do Paysandu, o clube alviceleste “respira” na competição, ultrapassa o Brusque e começa a pensar em G8.

VEJA MAIS

Pelo lado do Remo, o site “Chance de Gol” coloca o Leão Azul com 35.7% de chances de conquistar a vitória. O número é equilibrado, já que o Floresta aparece com 35.3% e empate com 29%. Um triunfo azulino na partida pode colocar o Remo próximo do G8.

Números

VEJA MAIS

A partida deste sábado marca o retorno do torcedor do Paysandu ao Estádio da Curuzu. O clube bicolor foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por uma confusão ocorrida na partida contra o Figueirense-SC, no ano passado, em Santa Catarina (SC) e teve que cumprir dois jogos de portões fechados, contra o São Bernardo-SC e também o Floresta-CE. Já o Remo tenta manter o bom retrospecto fora de casa, já que conquistou duas vitórias seguidas longe do seu torcedor