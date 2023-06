Jogo do Remo em Belém, pela Série C, passa por mudanças de data e horário; saiba mais

Após a visita o Floresta neste fim de semana, no Ceará, o Remo volta a jogar como mandante contra o Operário-PR. A partida foi repassada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para o próximo dia 10, um sábado, às 20h30, no Estádio do Baenão, pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Alteração

À princípio, a partida ocorreria no dia dia 8 de julho, às 16h30, uma quinta-feira, no mesmo local. Porém, o próprio Remo solicitou a mudança, que foi aprovada pela detentora dos direitos de transmissão.

Números abaixo

O duelo também representa a chance do Remo de se recuperar como mandante. Em cinco partidas como dono da casa, o Leão Azul venceu apenas um, somando apenas cinco pontos. A equipe é antepenúltima na tabela dos jogos em casa.

Dos confrontos como mandante, o Remo fez quatro no Baenão, palco da única vitória. Foi no dia 30 de maio, pela quinta rodada, no triunfo por 1 a 0 sobre o Confiança. O gol foi marcado por Pedro Vitor, já no segundo tempo.

Acompanhe a partida entre Remo x Operário-PR pela cobertura ao vivo e Lance a Lance do portal OLiberal.com.