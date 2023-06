Durante treino, Leonan sofre nova lesão e pode ficar de fora do Re-Pa da Série C

O lateral-esquerdo Leonan, do Remo, pode ficar de fora do clássico Re-Pa da Série C, que será disputado no dia 17 de julho. O jogador, que já se recuperava de uma lesão muscular, machucou o joelho durante o treino realizado na última terça-feira (27). Segundo fontes do Núcleo de Esportes de O Liberal, o tempo de recuperação do atleta será de 20 dias.

Ainda segundo a fonte, Leonan machucou o joelho em uma dividida com Diego Ivo nos treinamentos. O zagueiro teria caído em cima do jogador, o que provocou a lesão. O Remo, no entanto, ainda não emitiu boletim médico sobre o caso.

Caso o tempo de recuperação previsto para o jogador, que é de 20 dias, seja cumprido, Leonan deve estar liberado para jogo no dia 17 de julho, data do Re-Pa. No entanto, o prazo de retorno é uma estimativa, podendo ser mais curto ou longo, dependendo do atleta.

Sem reforços para a lateral

Fontes da reportagem também revelaram que o Remo não deve ir ao mercado em busca de um novo lateral-esquerdo. Apesar da ausência de Leonan nos últimos jogos por lesão muscular - que será ampliada devido a um problema novo, desta vez no joelho - a diretoria não deve contratar um substituto para a posição.

A ideia é que Kevin, segundo lateral-esquerdo do time e que vem atuando como titular nas últimas partidas, continue jogando.

Próximo duelo

Sem Leonan, o Remo volta a campo pela Série C no próximo domingo (2), contra o Floresta-CE, às 19h, fora de casa, pela 11ª rodada do torneio. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.