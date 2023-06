Paysandu anuncia a contratação do goleiro Matheus Nogueira, que estava no futebol português

O Paysandu anunciou mais uma contratação para a temporada de 2023. A bola da vez é o goleiro Matheus Nogueira, de 25 anos, que estava no Portimonense, de Portugal. A informação foi divulgada no site oficial do clube nesta quinta-feira (29).

VEJA MAIS

Antes de defender o Portimonense, Matheus estava no ABC-RN, clube pelo qual conquistou o vice-campeonato da Série C no ano passado, assim como o acesso à Série B. Após o final da Terceirona, o jogador foi transferido para o futebol europeu, mas sequer chegou a atuar no Velho Continente.

Natural de Jaciara, no Mato Grosso, Matheus Nogueira foi formado nas categorias de base do Grêmio-RS. Depois do Tricolor Gaúcho, o jogador passou por Goiânia-GO e Operário de Várzea Grande-MT. Em 2018 foi adquirido pelo Cuiabá-MT e, após três temporadas, foi emprestado ao XV de Piracicaba-SP, antes de chegar ao ABC-RN.

O Paysandu ainda não revelou detalhes do acordo, mas é provável que o goleiro chegue ao Papão por empréstimo. O contrato de Matheus com o Portimonense vai até junho de 2026.

Crise no gol

Matheus chega ao Paysandu em meio a uma crise. Nesta temporada, três goleiros — Thiago Coelho, Gabriel Bernard e Alan Bernardon — já atuaram pelo Papão e nenhum deles passou a confiança necessária à torcida.

Desde o início do ano, o Paysandu já sofreu 42 gols, muitos deles em falhas individuais de goleiros. O último episódio nesse sentido ocorreu na terça-feira (27), contra o Botafogo-PB, pela 10ª rodada da Série C. Gabriel Bernard, que está sendo titular desde que Thiago Coelho passou por uma cirurgia de apendicite, falhou em dois dos três gols da vitória do Belo por 3 a 2.