Punição ao Paysandu é convertida e Re-Pa da Série C terá apenas mulheres e crianças

O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) atendeu a uma solicitação da Defensoria Pública do Estado do Pará e converteu a punição recebida pelo Paysandu. O Papão terá duas partidas, como mandante, com apenas mulheres e crianças. Inclusive o Re-Pa da Série C, que tem mando bicolor. O clássico ocorre na segunda-feira, dia 17 de julho, às 20h, no Estádio do Mangueirão, em Belém.

Mudança

O Paysandu havia sido penalizado com duas partidas sem a presença de público, devido a um incidente provocado por sua própria torcida no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, durante o jogo contra o Figueirense. A partida foi válida pela Terceirona 2022.

Com o objetivo de garantir que a penalidade também tivesse um impacto social, a Defensoria Pública do Estado do Pará solicitou a conversão da punição. Para assim, as partidas tivessem a presença de mulheres e crianças.

'Re-Pa de paz'

Segundo João Paulo Lédo, defensor público-geral, esse será um momento histórico para combater a violência e o preconceito nos estádios de futebol:

"A solicitação junto ao STJD possibilitou que a penalidade fosse convertida para uma partida exclusiva com mulheres e crianças de até 16 anos. Será a primeira vez na história em que teremos um Re-Pa nesse formato, e tenho certeza de que será o mais bonito de todos, repleto de alegria e respeito. Será um Re-Pa de paz", afirmou o gestor.

De acordo com o defensor, essa é uma oportunidade de utilizar os estádios como meio de promover políticas públicas de combate à violência de gênero, uma das prioridades da DPE-PA.

"A Defensoria Pública é uma instituição essencial ao Estado e um instrumento do regime democrático. Portanto, cabe a ela fomentar políticas públicas de igualdade, inclusão e combate ao preconceito. Os dados de feminicídio e violência contra as mulheres são alarmantes, e nenhuma autoridade pode conhecer esses dados e se isentar de suas responsabilidades", concluiu.