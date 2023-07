Torcedores do Remo criticam gol perdido bizarro contra o Floresta-CE: 'Inacreditável Futebol Clube'

O Remo empatou em 0 a 0 com o Floresta-CE no último domingo (2) e perdeu fôlego na luta pelo G-8 da Série C. No placar negativo, o que mais chamou a atenção não foi o desempenho azulino, mas sim um gol perdido bizarro. O lance foi protagonizado pelo meia Marcelo, no segundo tempo. Confira:

Quem não deixou de pegar no pé do meia foi a torcida azulina, que comentou o lance em peso nas redes sociais. Um dos torcedores classificou a jogada como pertencente ao "Inacreditável Futebol Clube". Veja:

Torcedores do Remo criticam gol perdido por Marcelo (Divulgação/ Twitter)

Sem o gol de Marcelo, o Remo volta a campo pela Série C na próxima segunda-feira (10). O Leão Azul encara, no estádio Baenão, em Belém, o Operário-PR, pela 12ª rodada do torneio. A partida, que começa às 20h, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.

