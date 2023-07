Técnico Ricardo Catalá não quer mais Rafael Silva no Remo e situação do atacante está no jurídico

Após circular um suposto vídeo nas redes sociais em que o atacante do Remo Rafael Silva aparece fumando maconha, o Remo decidiu reunir com membros da diretoria do futebol, executivo, presidência e comissão técnica. O comandante azulino, Ricardo Catalá, informou à diretoria que não quer mais contar com o atleta no grupo e a decisão foi tomada pelo clube.

Em contato com uma fonte interna do clube azulino que informou ao O Liberal, que o departamento jurídico está com o caso, já que Rafael Silva veio para o Remo por empréstimo, está contundido com uma lesão grau II na coxa e o desligamento do clube será analisado. A tendência é que o atacante seja afastado do elenco até que ocorra a recuperação total da lesão e assim seja feita a rescisão contratual.

Rafael Silva, de 30 anos, foi anunciado pela diretoria do Remo no dia 9 de junho. A passagem pelo Remo não durou um mês e foi marcada por uma partida apenas, uma contusão e problema extracampo. O jogador pertence ao Mirassol-SP e estava emprestado ao ABC-RN antes de desembarcar em Belém para vestir a camisa azulina. Com a chancela de Ricardo Catalá, com quem havia trabalhado na equipe paulista, Rafael Silva pouco mostrou com a camisa do Leão Azul.

No futebol

Na carreira, Rafael Silva atuou pelo Luverdense-MT, clube onde iniciou a carreira nas categorias de base, além de ter jogado no Vila Nova-GO, São Bento-SP, Juventude-RS, Paraná, Mirassol, Marcílio Dias-SC e por último o ABC-RN.

Remo

O O Liberal entrou em contato com o Remo para um posicionamento sobre o caso Rafael Silva, mas até o momento não tivemos resposta.