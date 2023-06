Campeão pelo Remo e dispensado no Paysandu, zagueiro fecha com adversário de Leão e Papão na Série C

O Altos-PI fechou a contratação do zagueiro Marcão, de 27 anos, que teve passagens pelos eternos rivais Remo e Paysandu. O jogador estava atuando no Retrô-PE e chega para tentar livrar o clube piauiense do rebaixamento. O anúncio do jogador foi feito nessa sexta-feira (30), nas redes sociais da agremiação.

Marcão teve a primeira experiência no futebol paraense na temporada de 2019, quando o Remo o trouxe por empréstimo, junto ao Marítimo, de Portugal. No Leão Azul o zagueiro assumiu a posição de titular, em alguns jogos foi capitão da equipe e conquistou o título do Campeonato Paraense daquele ano. Ao todo foram 27 partidas com a camisa azulina e três gols marcados.

Após deixar o Leão, Marcão rodou por clubes da Série B, como Sampaio Corrêa-MA e Londrina-PR. Em 2022 retornou a Belém, dessa vez para defender o Paysandu, maior rival do Remo, a pedido do técnico Márcio Fernandes, com quem havia trabalhado no Remo e também no Londrina-PR, porém, a passagem do defensor na Curuzu foi breve. Marcão jogou apenas 12 partidas com a camisa do Papão e foi dispensado pelo clube alviceleste. Na atual temporada o jogador estava no Retrô, onde atuou em quatro partidas apenas.

Na Série C, o Altos está na zona de rebaixamento com 10 pontos, na 18ª posição. Remo e Paysandu ainda irão enfrentar a equipe nordestina. O Papão joga fora de casa no dia 12 de agosto, pela 16ª rodada. Já o Leão encara o Altos em Belém, no dia 3 de setembro, pela última rodada da primeira fase da Terceirona.