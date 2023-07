Atacante Kieza é anunciado como reforço de advesário da dupla Re-Pa na Série C; confira

O Floresta-CE, adversário de Remo e Paysandu na Série C do Brasileirão, fechou acordo com o experiente atacante Kieza, de 36 anos. O jogador, que estava no Brasiliense, chegará a Fortaleza nesta terça-feira (4). O contrato terá validade até o fim da competição nacional.

Kieza é considerado um ídolo de outro adversário da dupla Re-Pa na Terceirona, o Náutico, tendo acumulado três passagens pelo clube pernambucano. Durante sua trajetória, ele disputou 153 jogos, marcando 67 gols. Em 2011, foi fundamental na conquista do acesso à Série A, terminando como artilheiro da competição, com 21 gols. Além disso, contribuiu para a conquista do bicampeonato pernambucano em 2021 e 2022, sendo decisivo no primeiro título ao marcar o gol alvirrubro no tempo regulamentar e converter uma cobrança de pênalti na série decisiva contra o Sport.

No ano de 2022, o jogador enfrentou problemas de lesões musculares, o que resultou em apenas um gol marcado em 25 jogos. Em 2023, transferiu-se para o Brasiliense, onde participou de 11 partidas, mas não conseguiu balançar as redes até o momento. Sua atuação compreendeu dois jogos pela Copa Verde, sete jogos pelo Campeonato Brasiliense e dois pela Série D.

Kieza possui passagens por importantes clubes do futebol brasileiro, incluindo Fluminense, Cruzeiro, São Paulo, Botafogo e Fortaleza.

Atualmente, o Floresta ocupa a 17ª posição na Série C, acumulando 11 pontos, duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas.