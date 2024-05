Cruzeiro x Unión La Calera: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pela Sul-Americana

Cruzeiro x Unión La Calera disputam nesta quinta-feira (16/05) a 5° rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo inicia às 21h (horário de Brasília), no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cruzeiro x Unión La Calera ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, Cruzeiro passou por empate sem gols com Universidad Católica, outro empate de 3 a 3 com Alianza, um terceiro de 0 a 0 com Unión La Calera e uma vitória de 3 a 0 sobre Alianza.

Além de seu empate sem gols com Cruzeiro, Unión La Calera acumulou uma vitória de 1 a 0 sobre Alianza e duas derrotas para Universidad Católica, uma de 1 a 0 e outra de 4 a 0.

Cruzeiro x Unión La Calera: prováveis escalações

Cruzeiro: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Barreal e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Rafa Silva. Técnico: Fernando Seabra.

Unión La Calera: Matías Ibañez; Raimundo Rebolledo, Enzo Ferrario, Parnisari e Ulloa; Esteban Matus, Aued, Encinas e César Pérez; Cavalleri e Soldano. Técnico: Manuel Fernández.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Unión La Calera

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 16 de maio de 2024, 21h