Ex-Remo, atacante acerta com clube de futebol amador do Paraná

O atacante ex-Remo Rodrigo Pimpão, de 35 anos, é reforço do Trieste Futebol Clube (PR), clube de futebol amador paranaense, conhecido por ter uma das melhores estruturas da categoria. O atleta, que vestiu a camisa do Leão Azul, fez apenas nove partidas neste ano, no Marcílio Dias-SC.

Além de Remo e Marcílio, Pimpão já vestiu também as camisas de Paraná, Vasco, Ponte Preta, América-MG, Botafogo, CSA, Operário-PR e outros.

Pimpão no Remo

A chegada do atacante Pimpão foi amplamente celebrada pela torcida do Remo, em abril de 2022. Sua vinda para Belém foi acompanhada de grandes expectativas, com os torcedores vislumbrando nele um potencial ídolo em ascensão. À época, o jogador revelou ter aberto mão de uma multa para vestir a camisa do Leão.

No entanto, Pimpão enfrentou críticas por parte da torcida devido as atuações abaixo do esperado. O jogador não correspondeu às expectativas tanto da torcida quanto da diretoria do clube. Ao longo de sua passagem pelo Remo, o atacante entrou em campo em 11 partidas, sendo titular em sete delas, e marcou apenas um gol. Como resultado, acabou sendo dispensado durante a metade da temporada da Série C em 2022.

Durante sua estadia no Remo, Rodrigo Pimpão também se envolveu em uma polêmica. O clube manifestou seu apoio ao Projeto de Lei 1.153/2019, que buscava modernizar a Lei Pelé. No entanto, Pimpão e outros atletas reagiram negativamente, expressando a opinião de que "não deveria ser criada uma lei contra nós, atletas".