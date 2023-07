Sobre empates do Remo na Série C, meia Rodriguinho dispara: ‘Precisamos nos ajudar mais’

Mesmo invicto há sete jogos, o Clube do Remo ainda não conseguiu emplacar vitórias significativas. Nos últimos sete jogos, foram três vitórias e quatro empates, como na última partida, contra o Floresta-CE, que terminou em 0 a 0, e os azulinos perderam uma chance clara de gol. Segundo o meia Rodriguinho, os empates também podem ser positivos.

“Sabemos que olhando o mapa todo do campeonato, nos encontramos em uma posição ainda um pouco delicada. Mas quando olho para os últimos sete jogos e vejo que a nossa equipe tomou apenas dois gols, cinco dos jogos não foram vazados, nosso time está com um padrão de jogo interessante, temos ficado muito mais perto das vitórias do que de perder a partida. Então prefiro olhar o copo meio cheio, do que olhar o lado negativo. Quando eu olho para esse cenário eu fico confiante que a gente vai conseguir alcançar o objetivo”, declarou.

Sobre o time, o jogador declarou que os jogadores precisam se ajudar mais, independente das posições, e os treinos do Remo têm sido focados nisso para criar melhores oportunidades, principalmente de finalização.

“Temos que criar [variações] durante as partidas, independente de ser lateral, ou quem vai fazer as ultrapassagens, e temos treinado isso. Semana passada foi intensa em relação a isso, criando alternativas ofensivas para a gente poder chegar na última parte do campo com qualidade para poder executar da melhor forma possível a finalização ao gol e marcar. Precisamos nos ajudar mais, estar prontos para evoluir, e nunca pensar que é o suficiente, tentar fazer nosso melhor para realmente conseguirmos manter a invencibilidade, com mais vitórias, para conquistar os pontos necessários”, disse.



Com 13 pontos, na 13ª posição da tabela, o Remo está somente a dois pontos de distância do Z-4, e três pontos de alcançar o G-8, sem conseguir alcançar os oito melhores até o momento. Sobre a posição, o meia avalia que seria bom chegar logo à primeira metade da tabela, mas o mais importante é terminar a primeira fase lá.

“Sabemos que está afunilando, a cada rodada a gente chega mais próximo do fim da primeira fase, e o objetivo é claro, estar entre os oito. Depois começa uma nova competição no quadrangular final. Então, o mais importante é estar lá [no G-8] na última rodada, queremos uma situação mais confortável? Óbvio, toda equipe quer. Preferível estar entre o primeiro e segundo, terceiro, e tentar manter, do que buscar como a gente tem buscado, tanto é que estamos numa situação que a gente consegue empates fora, o que na Série C é algo que as equipes consideram bom. Mas temos que olhar para frente, buscar os três pontos em casa e depois pensar no próximo jogo, porque não tem segredo, a situação é essa, focar jogo após jogo para que na 19ª rodada a gente esteja no G-8”, finalizou.

O próximo desafio do Clube do Remo é na próxima segunda-feira (10), em casa, no Baenão, contra o Operário-PR, pela 12ª rodada do Brasileiro. O rival da vez é terceiro colocado da tabela com 19 pontos e chega para a partida também vindo de um empate.