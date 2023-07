Del Filho, diretor de competições da FPF, diz que entidade ainda quer Re-Pa com público geral

A Federação Paraense de Futebol (FPF) aprovou a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em liberar parcialmente a presença de público no Re-Pa da Série C. Apesar disso, a entidade ainda luta para que o clássico tenha liberação total de torcedores. Segundo o diretor de competições da FPF, Del Filho, um duelo entre Remo e Paysandu com torcidas reduzidas representaria uma "perda para o futebol".

VEJA MAIS

"Um Re-Pa sem público representa uma perda para vários setores. Se formos colocar na ponta do lápis todos os impactados na estrutura desse jogo, vamos ver que tratamos com uma enorme gama de interesses. Fazem parte do Re-Pa os torcedores, os clubes, a Federação, a economia formal e informal e os patrocinadores. Respeitamos sempre a decisão da Justiça, mas creio que acertamos em pedir uma reavaliação da pena", disse.

Nesta terça-feira (4) o STJD acolheu um pedido da Defensoria Pública do Pará e liberou o clássico Re-Pa, que será realizado no dia 17 de julho, apenas para a presença de mulheres e crianças. A FPF, no entanto, realizou outro pedido ao Tribunal, requerendo presença total de público, que ainda será avaliado.

Questionado sobre a possibilidade da realização de partidas somente com mulheres e crianças no Parazão, como forma de reavaliação de possíveis sentenças de perda de mando de campo, Del Filho preferiu ser cauteloso. Ele disse que, caso episódios de penas judiciais ocorram no Estadual, a mobilização da FPF será avaliada. Tudo, segundo ele, depende do contexto em que a sanção estiver inserida.

"São casos e casos. Temos que tomar cuidado com qualquer avaliação precipitada do futuro. O caso de agora envolve, exclusivamente, dois filiados em competição nacional. Acho que (caso isso ocorra no Parazão) será algo diferente, teríamos que avaliar caso a caso. Sempre, claro, respeitando a decisão da Justiça", explicou.

Re-Pa da Série C

Remo e Paysandu se enfrentam no dia 17 de julho pela 13ª rodada da Série C. A partida está marcada para ocorrer no estádio Mangueirão, em Belém, às 20h, e terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.