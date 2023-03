Del Filho, diretor da FPF, cita possível adiantamento das quartas de finais do Parazão

Com os clássicos entre Remo e Paysandu pela Copa Verde, além da partida entre Leão e Papão pela oitava rodada do Campeonato Paraense, a competição estadual pode ter sequência no próximo final de semana. Em conversa com a equipe de O Liberal, o diretor de competições da Federação Paraense de Futebol, Del Filho, informou que uma reunião com os clubes será realizada amanhã (29), de forma virtual, para definir como será p calendário do Parazão.

Remo e Paysandu ainda não jogaram a oitava rodada do campeonato Paraense. A partida está marcada para o dia 9 de abril, data que será a reabertura do Estádio Mangueirão em sua totalidade, porém, as posições, classificados e rebaixados já foram definidos e o resultado do Re-Pa do dia 9 não irá influenciar nos confrontos das quartas de finais. Clubes e FPF irão debater como será feito para ajustar a tabela da competição e a tendência é que Caeté e Tuna, equipes que enfrentam Remo e Paysandu consequentemente, aguardem Leão e Papão e atuem somente após o dia 9 de abril.

É possível ter jogos

Del Filho, diretor de competições da FPF, quer conversar com os clubes, para que tudo seja decidido de forma oficial, sem que as equipes se sintam prejudicadas, já que existe uma situação importante nessa discussão, que são os contratos dos jogadores, que posem expirar, ocasionando despesas aos clubes.

“Existe a possibilidade de ter um adiantamento das outras partidas que não envolvam Remo e Paysandu. Todos os clubes sabem desse problema, não é surpresa para ninguém. Queremos conversar com os clubes sobre isso, não queremos impor nada, principalmente quando o assunto traz possível prejuízo financeiro. Os presidentes das equipes são os representantes máximos das equipes e abriremos para o debate, em seguida votação e o que ficar decidido, será acatado. Mas existe e é real a possibilidade de ter jogos nesse período, não vemos problemas. Se não for ilegal e tiver data para jogar, sempre pensaremos em adiantar. É melhor adiantar a vida seis equipes do que atrasar um campeonato inteiro”, comentou.

Dificuldades

A Tuna Luso, adversária do Paysandu nas quartas de finais, jogará a Série D e terá calendário para o restante da temporada, consequentemente, não sofreria tanto com a renovação contratual de jogadores. Por outro lado, o Caeté, não possui competições após o Parazão e o clube poderia perder vários atletas, além de despesa com folha salarial.

Águia do Souza

A presidente da Tuna Luso, Graciete Maués, informou ao O Liberal que a equipe cruzmaltina vai acatar a decisão que será tomada na reunião.

“A Tuna está tranquila nesse sentido, sempre foi muito correta nessas questões, temos o nosso planejamento feito e se for para esperar todo mundo, iremos esperar, o mesmo ocorrendo se for decidido que somente alguns joguem logo”, disse, Graciete Maués.

Caeté

A equipe e O Liberal entrou em contato com o Caeté, que através da assessoria informou que uma reunião será realizada hoje, entre a diretoria e presidência, para tomar um posicionamento.

Calendário

O Parazão vem sofrendo com a falta de datas. O estadual foi suspenso um dia antes de iniciar, por conta de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em que o Paragominas buscava o retorno à elite do Parazão, alegando ilegalidade em jogadores que tinham vestido as camisas do Águia e Itupiranga, no ano anterior. Só após julgamento um julgamento no STJD, que o Campeonato Paraense foi liberado. Além do adiamento do clássico Re-Pa e pelo estadual para o dia 9 de abril e também a classificação de Leão e Papão para as semifinais da Copa Verde, já que, as datas de competições da CBF, são prioridades em relação aos estaduais, pois faz parte de um calendário nacional.