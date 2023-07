Série C: Clube do Remo tem melhor atuação como visitante do que como mandante na primeira fase

Com o próximo desafio marcado para a próxima segunda-feira (10), contra o Operário-PR, pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Clube do Remo está vendo a competição se afunilar e chegar mais perto do fim da primeira fase. Faltam apenas oito jogos para isto e o Leão, que ainda não alcançou o G-8, precisa de vitórias se quiser se garantir entre os melhores e seguir para a próxima fase.

E infelizmente para a equipe azulina, eles não têm sido os melhores mandantes na competição. Segundo o site de estatísticas Sr.Gol, a equipe azulina só tem 33,3% de aproveitamento como mandante no campeonato, contra 44,4% como visitante. Ao todo foi apenas uma vitória e dois empates em casa, contra duas vitórias e dois empates como visitante.

Agora, ainda restam cinco jogos em casa, contra Operário-PR, Paysandu, Ypiranga-RS, Volta Redonda-RJ e Altos-PI, contra apenas três partidas como visitante, contra Náutico-PE, Manaus-AM e CSA-AL. Caso queira garantir o acesso, o Leão tem que melhorar a estatística de aproveitamento como mandante.

Os empates também atrapalham o Leão, que garante menos pontos do que precisa. Na partida contra o Floresta-CE, o meia Marcelo perdeu uma chance de gol clara para o time, que tem falhado nas finalizações. O meia Rodriguinho chegou a comentar sobre os empates.

“Precisamos nos ajudar mais, estar prontos para evoluir, e nunca pensar que é o suficiente, tentar fazer nosso melhor para realmente conseguirmos manter a invencibilidade, com mais vitórias, para conquistar os pontos necessários”, disse Rodriguinho.

A três pontos de distância do G-8 e apenas dois do Z-4, o Remo vai atrás de mudar a estatística como mandante na próxima segunda-feira (10), no Baenão, a partir das 20h30. O Operário-PR, que atualmente ocupa a terceira posição da tabela com 19 pontos, não deve ser tarefa fácil, apesar de também chegar para a partida depois de um empate. Remo x Operário-PR terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.