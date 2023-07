Ele está de volta! Remo acerta o retorno do volante Paulinho Curuá para a sequência da Série C

O Remo acertou o retorno do volante paraense Paulinho Curuá. O jogador que estava no clube desde 2021, mas teve seu contrato encerrado no final do mês de abril, volta a vestir a camisa do Leão Azul nesta temporada. A informação foi confirmada por uma fonte interna do clube.

Paulinho Curuá, de 26 anos, pertence ao Tapajós e volta ao clube azulino por empréstimo. O jogador deixou o Leão e teve propostas de clubes da Série B, porém, as negociações não evoluíram e o volante ficou sem jogar neste período de maio a julho, já que o Tapajós, não possui calendário nacional.

O Remo já havia adquirido 60% dos direitos econômicos de Curuá, ficando 40% com o Tapajós, clube de Santarém (PA), porém, os valores dessa negociação não foram revelados pelos clubes. A diretoria do Leão Azul chegou a realizar uma proposta por mais 30% dos direitos de Curuá, mas o valor pedido pelo Tapajós não agradou a cúpula azulina e o jogador teve que retornar ao clube santareno.

Curuá conquistou dois títulos pelo Remo (Samara Miranda / Remo)

O meio-campista realizou 48 partidas com a camisa do Remo e conquistou dois títulos, um do Copa Verde na temporada 2021, além do Campeonato Paraense 2022, contra o Paysandu, dentro da Curuzu. Nesse o atleta disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo clube paraense.

Na equipe azulina comandada pelo técnico Ricardo Catalá, Paulinho Curuá terá que as concorrências de Claudinei, Gustavo Buchecha, Anderson Uchôa, Richard Franco, Henrique Vigia, além de Laranjeira. Curuá já está em Belém e se apresenta ao clube nesta semana para a realização de exames e testes físicos.