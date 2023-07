Contra o Operário, Remo tenta furar melhor defesa da Série C; confira

Após o segundo empate seguido na Série C do Brasileiro, o Remo já volta as atenções para o próximo rival: o Operário-PR. Aliás, o Fantasma tem tudo para impor muita dificuldade ao Leão. Isso porque na segunda-feira (10), às 20h30, no Estádio do Baenão, o time azulino encara a melhor defesa do torneio.

Em 11 rodadas da Terceirona, o Operário tomou apenas seis gols. Uma média de 0,54 por partida. Além disso, está há cinco jogos sem ser vazado. A última vez foi na derrota por 1 a 0 para o América-RN, no dia 2 de junho. Não à toa, os paranaenses estão na terceira posição, com 19 pontos.

Furar essa muralha será um desafio para o Remo, do técnico Ricardo Catalá. Ao longo da Série C, o Remo tem pecado nas finalizações e perdidos gols claros, como o erro de Marcelo diante do Floresta-CE, que gerou muita reclamação da torcida.

Apesar de criar bastante, o Remo tem 11 gols marcados em 11 duelos. O número põe o clube azulino com o 10° melhor ataque da competição, empatado justamente com o Operário-PR. Os números ofensivos do Leão têm tão pouco destaque que os principais artilheiros são Muriqui e Pedro Vitor, ambos com três gols, que estão muito abaixo dos 12 do líder da tabela, Sassá do Amazonas.

Lance a Lance

Com a missão de furar a defesa do Operário, o Remo também sonha em se aproximar do G8. Com três pontos atrás do Volta Redonda, última equipe que, hoje, se classificaria para o quadrangular de acesso, o Leão pode ficar mais perto do grupo. Para saber se o time azulino conseguirá o objetivo, acompanhe a cobertura Lance a Lance da partida entre Remo e Operário pelo portal OLiberal.com.