Remo: Com ausência de Vinícius, Zé Carlos retorna à titularidade no Leão

O Remo enfrenta o Operário-PR nesta segunda-feira (10), pela 12ª rodada da Terceirona. Para a partida, que começa às 20h, no Estádio Baenão, o Leão não conta com o goleiro titular, Vinícius, suspenso. Com isso, Zé Carlos, que não é titular desde o Parazão 2023, volta à posição.

Em entrevista coletiva, Zé Carlos negou que a falta de ritmo de jogo vá atrapalhar o rendimento: "Não pesa em nenhum momento, pois nós sabemos que o trabalho do Juninho [preparador de goleiros] é intenso. Já trabalha pensando em qualquer goleiro possa jogar. O Vinícius vem jogando e agora é minha oportunidade. Qualquer um que jogar está preparado para este momento", afirmou.

VEJA MAIS

Ainda de acordo com Zé Carlos, apesar do curto período com o técnico Ricardo

"A responsabilidade é muito grande. Desde que o Catalá chegou, a mentalidade mudou. Então, a defesa não conta só com o Vinícius, com a linha de quatro [defensores], é com o time todo. Ele teve uma boa semana aí para trabalhar muita coisa, temos que voltar a vencer dentro de casa, onde somos muito fortes", concluiu.

Remo x Operário terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.