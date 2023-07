Sem ser oficializado pelo Remo, Paulinho Curuá treina no Baenão e aguarda regularização para jogar

O Remo acertou o retorno do volante paraense Paulinho Curuá, após ter o contrato encerrado no último mês de abril. O jogador que defendeu a camisa azulina nas temporadas 2021, 2022 e por quatro meses de 2023, realizou seu primeiro treino no Baenão, após sua volta ao Time de Periçá.

Paulinho Curuá esteve no treino azulino desta sexta-feira (7), que foi aberto à imprensa. O clube ainda não oficializou o retorno do atleta em seu site e redes sociais, mas ele treinou normalmente, após realizar exames médicos e testes físicos com a equipe do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP). Curuá aguarda seu nome ser publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), para poder jogar novamente pelo Leão.

O jogador pertence ao tapajós, clube de Santarém (PA) e estava no clube desde 2021, onde jogou a Série B do campeonato Brasileiro, mas que acabou de forma trágica para os azulinos, com o rebaixamento. Nesta mesma temporada Curuá conquistou seu primeiro título com a camisa do Leão, a Copa Verde e ele foi o responsável por decidir, de pênalti, na última cobrança diante do Vila Nova-GO, no Baenão.

Na temporada 2022 o volante Paulinho Curuá voltou a ser campeão pelo Leão Azul, dessa vez do Campeonato Paraense, diante do Paysandu, na Curuzu. O atleta teve seu vínculo renovado por mais uma temporada e em abril deste ano, após tentativas de esticar o vínculo com o jogador, as partes do Remo e do Tapajós, não entraram em um acordo e Curuá retornou ao clube de Santarém, que havia recebido propostas de equipes da Série B e de fora do país, mas que no final as negociações não acabaram se concretizando e o jogador retorna ao Leão. Nesse período defendendo o Remo, Curuá realizou 48 partidas pelo clube.