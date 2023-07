Após perder o Re-Pa, Diego Guerra fala qual será a novo objetivo do Remo na Série C: ‘sair do Z-4’

O objetivo do Remo na temporada mudou após a derrota para o Paysandu no clássico Re-Pa, válido pela 13ª rodada da Série C. De acordo com o zagueiro remista Diego Guerra, o Leão agora briga para não ser rebaixado à Quarta Divisão. No momento, a equipe azulina está na 17ª colocação da Terceirona, a primeira dentro do Z-4.

Em entrevista coletiva concedida no Baenão nesta quarta-feira (18), dia seguinte à derrota para o maior rival, Diego Guerra disse que, apesar da posição incômoda na tabela, o Remo tem condições de reverter o atual momento. Apesar disso, ele disse que é favorável à chegada de novos jogadores para reforçar a equipe.

"A prioridade nossa é sair da zona e acertar os detalhes que nos deixam incomodados aqui. Vamos fazer um trabalho com o grupo nesta semana e esperamos sair do Z-4 rodada que vem. Creio que o elenco atual tem competência para tirar o Remo de onde ele está, mas qualquer reforço é bem-vindo, desde que chegue para nos ajudar até o final", disse.

Questionado sobre o humor do elenco após a derrota no clássico, Diego Guerra disse que os jogadores estão tristes. No entanto, isso, segundo ele, não vai interferir na preparação da equipe para enfrentar o Náutico-PE, próximo adversário na Série C.

"O elenco tá meio triste, porque perdeu o clássico do jeito que foi. Não tem outra explicação pra isso. Apesar disso, estamos muito focados para enfrentar o Náutico. Sabemos que é mais um confronto direito na Série C e uma vitória nos afasta da zona de rebaixamento", explicou.

Remo e Náutico-PE se enfrentam no domingo (22), às 19h, no estádio dos Aflitos, em Recife, pela 14ª rodada da Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.