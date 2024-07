VÍDEO: Revelado pelo Remo, meia paraense deixa rival do Leão na Série C e vai jogar na Indonésia

O meia paraense Betinho, de 32 anos, está de clube novo na carreira. O jogador, que foi revelado nas categorias de base do Remo, deixou a equipe do Confiança-SE, clube que é rival do Leão Azul na Série C do Campeonato Brasileiro e acertou com o PSS Sleman, da Indonésia.

Natural do Apeú, distrito de Castanhal, nordeste do Pará, Betinho jogou nas categorias de base do Remo, clube que o revelou para o futebol. Com a camisa azulina o jogador conseguiu chegar ao elenco profissional e atuou com pelo Time de Periçá por alguns anos, porém, a pressão e o momento em que o clube vivia dentro e fora das quatro linhas, fizeram Betinho deixar o Leão Azul, clube onde permaneceu no período de 2009 a 2012. O atleta publicou um vídeo de seu anúncio oficial no novo clube em sua rede social, assista:

O jogador fez a última temporada pelo Confiança-SE e assinou um novo vínculo com o clube sergipano para este ano, onde permaneceu até o mês de maio, quando atuou pela última vez, pela Série C do Campeonato Brasileiro, em jogo contra o Tombense-MG. Betinho recebeu uma proposta do PSS Sleman, da Indonésia e deixou o Confiança. Com a nova janela de transferência se aproximando, o jogador foi então anunciado pelo novo clube. Essa que é a sua primeira experiência fora do país.

Betinho treinando pelo Remo no Baenão (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

Na carreira o paraense acumula passagens pelo Tombense-MG, Madureira-RJ, América-MG, além de Mirassol, Atlético-GO, Guarani-SP, Figueirense-SC, Sport-PE e Chapecoense-SC. No início da carreira, Betinho atuava como meia ofensivo e, em um determinado momento da carreira, passou a exercer a função de volante.