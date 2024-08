Com 'casadinha', ingressos para Remo e Londrina já estão disponíveis; veja como comprar

Os ingressos para o jogo entre o Remo e o Londrina já estão disponíveis. A partida ocorre no próximo sábado (17), às 17, no estádio do Mangueirão, e é válida pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Precisando da vitória para ainda ter chances de classificação, o Leão Azul espera contar com o apoio da torcida azulina.

Os ingressos para as arquibancadas estão no valor de R$ 30. Contudo, o clube também disponibilizou a opção de compra por "casadinha", ou seja, dois ingressos para o jogo por R$ 50. Já o setor de cadeira (somente o lado A) está sendo vendido por 60.

As entradas podem ser adquiridas por meio do site IngressosSA.

Socio torcedores possuem condições especiais na compra dos ingressos. Estudantes têm direto a meia entrada, idosos e pessoas com deficiência têm acesso à gratuidade. As informações sobre como retirar os bilhetes ainda não foram divulgadas pelo Remo.

Panorama

O Remo encara o Londrina com a obrigação de vencer. O time precisa da vitória para manter as chances de classificação viva na Série C e ainda torcer por um tropeço do Figueirense. O Leão Azul está na nona colocação, com 22 pontos.

Na última rodada, o time azulino perdeu para o Confiança-SE por 1 a 0 e se complicou na tabela da Terceirona. Já o Londrina está em uma posição melhor que o rival. Na sétima colocação, a equipe paranaense está na sétima colocação, com 26 pontos. Um empate já garante a classificação do Tubarão.