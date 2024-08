Após gol anulado e derrota do Remo, Pedro Vitor fala em 'forças maiores' que prejudicaram o clube

Faltando duas rodadas para o fim da primeira fase da Série C, o Remo tem a obrigação de vencer os últimos compromissos e torcer por alguns resultados. Tudo porque o jogo contra o Confiança, no último sábado, teve um sabor amargo, dada a confusão protagonizada pela arbitragem, que anulou um gol do atacante Pedro Vitor e tomou outras decisões polêmicas e desfavoráveis aos remistas.

O atacante Pedro Vitor marcou o que seria o gol de empate do Remo, mas o árbitro Luiz Paulo de Moura Pinheiro anulou a jogada, para a revolta do atacante. Nesta segunda-feira, Pedro Vitor falou sobre o ocorrido e como a ação influenciou no resultado final da partida.

"Infelizmente aconteceram forças maiores que não podemos controlar. E queira ou não a gente desanima, mas mesmo assim jogamos o nosso futebol até o último minuto. Isso não pode acontecer no futebol. Desde o início tudo era para o outro lado. Até no final do jogo foi isso", diz.

Segundo ele, a vigilância que o jogador sofre em campo nem se aproxima da liberdade dada aos árbitros. "Se o jogador tem um lance suspeito, ele é estudado para ver o porquê aconteceu. Quando leva um amarelo já gera polêmica. Com a arbitragem não acontece nada. Todo mundo sabe como é o futebol. A gente sofre com isso no Brasil. E não é questão de ter VAR ou não. Ele tem que fazer o trabalho dele. Infelizmente, forças maiores nos interromperam, mas estamos focados no nosso trabalho".

A derrota tirou o time do G8, estando agora em nono, com 22 pontos. Os últimos dois jogos serão contra o Londrina, no sábado, em Belém, e contra o São José-RS, no dia 24, em Porto Alegre. Para retornar ao grupo que avança na classificação, segundo o atleta, é preciso esquecer a tabela e olhar apenas para o adversário.

"A questão é jogo a jogo. Todos são uma final. E isso não é clichê. O momento é de buscar a vitória mesmo que seja por meio a zero. Ainda temos chance, estamos na briga e não há nada perdido. O técnico falou que estamos vivos na competição. Não podemos desanimar por causa dessa derrota", encerra.