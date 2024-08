Auxiliar do Remo cita comportamento da arbitragem: 'mandou beijinho, deu um tchauzinho'

O auxiliar técnico do Remo, Neto Pajolla, falou do desempenho do time na derrota para o Confiança, por 1 a 0, pela Série C do Brasileiro. O profissional afirmou que o Remo não conseguiu realizar as transições em campo e afirmou que a arbitragem foi crucial para o resultado do jogo e que recebeu “beijinho e tchauzinho” do árbitro após a partida.

“Fizemos um primeiro tempo com intensidade, com posse de bola. Já no segundo tempo o Confiança voltou precisando do resultado, teve mais posse de bola, procuramos fechar os espaços e sabíamos que era um time muito forte, que vem por dentro. Estávamos preparados para defender e ao mesmo atacar, só que não conseguimos concluir as transições. Não é questão física, temos uma viagem pesada, com menos tempo de recuperação, mas foi frustrante o resultado e agora é seguir trabalhando”, disse, Neto Pajolla.

VEJA MAIS

Arbitragem

Três lances foram citados por Neto Pajolla como prejudiciais ao Remo na partida e cobrou explicações do trio de arbitragem. Neto Pajolla afirmou ainda que o comportamento da arbitragem não foi digno de profissionais ao término da partida.

“[O Remo foi prejudicado] foi visto por todos. Tivemos um gol mal anulado, o Pedro Vitor não estava nenhum pouco impedido, foi um erro muito grande. No lance do pênalti também, sofremos uma falta na lateral que ele não deu [arbitro], dando prosseguimento na jogada e a gente acabou cometendo um pênalti, além de um penal no Bruno Bispo. Foi fundamental esses erros da arbitragem para complicar nossa partida. A gente agora se explica aqui, a arbitragem vai para o seu vestiário e acaba ficando por isso mesmo. No final do jogo fomos ali fazer uma cobrança deles [arbitragem], pois prejudica um trabalho todo Ele [arbitro] inclusive pediu desculpas, mandou beijinho, deu um tchauzinho pra gente e acho que isso não é um comportamento profissional da arbitragem”, finalizou.