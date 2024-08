Remo perde para o Confiança e classificação na Série C fica mais distante

O Remo vê as chances de se classificar para a próxima fase da Série C diminuírem. O time azulino perdeu para o Confiança-SE por 1 a 0 neste sábado (10), no estádio Batistão, em Aracaju. O gol foi marcado pelo meia André Lima de pênalti no segundo tempo.

Com o resultado, o Leão Azul não soma pontos na 17ª rodada e pode deixar o G-8. Com 22 pontos na oitava colocação, o Remo ainda pode ser ultrapassado pelo Figueirense-SC e Tombense-MG, que vêm logo atrás.

O próximo compromisso do Remo será contra o Londrina-PR, no sábado (17), às 17h, no estádio do Baenão. Agora, o clube azulino precisa vencer e contar com outros resultados para se manter na briga pela classificação.

Já o Confiança se distancia da zona de rebaixamento. O Dragão chega a 19 pontos e ocupa a 11ª posição da tabela. No próximo domingo (18), o time volta a campo para encarar o São Bernardo-SP, às 18h, no estádio Batistão.

VEJA O LANCE A LANCE DA PARTIDA

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi bem movimentado no estádio Batistão, em Aracaju. Precisando da vitória, o Remo começou o jogo bem. Nos primeiros minutos da partida, o Leão Azul pressionou o Confiança em busca do gol.

Com esquema de três zagueiros e uma marcação alta, o Remo buscou a posse de bola e os espaços em campo. O Leão Azul quase abriu o placar aos 10 minutos com Rodrigo Alves.

Pedro Vitor deu um ótimo passe para o atacante azulino, que carregou e chutou em direção ao gol, contudo, a bola bateu na trave e voltou.

Mesmo em casa, o Dragão parecia ter sentido a pressão azulina e parecia acuado. No entanto, quando conseguia espaço em campo, o time aproveitava e chegava com perigo ao ataque. Em um dos lances, Hyuri recebeu a bola e carregou para a entrada na grande área. No entanto, Marcelo Rangel saiu do gol e salvou o Leão Azul.

Na sequência, o Remo também teve uma excelente chance de sair na frente. O goleiro azulino lançou a bola para Rodrigo Alves, que driblou o goleiro e tocou para Jaderson. Sem arqueiro na meta, o atacante furou e a sobra ficou para Pedro Vitor, que finalizou, mas sem força.

Enquanto o Remo tinha a maior posse de bola e chegava com mais força ao ataque, o Confiança aproveitava as oportunidades de contra-ataque para levar perigo à defesa azulina. O trio Rodrigo Alves, Jaderson e Pedro Vitor foram os grandes responsáveis pela criatividade azulina no jogo.

O Leão Azul até marcou aos 32 minutos do primeiro tempo. Contudo, o gol estava impedido, segundo a arbitragem. Pedro Vitor recebeu de Rodrigo Alves, driblou o goleio e tocou para o fundo da rede. No entanto, no final do lance, o bandeirinha marcou o impedimento.

Apesar das diversas oportunidades do Remo, o time pecou com a falta de efetividade, situação que se repetiu em outras partidas.

Mesmo com a superioridade remista, Marcelo Rangel precisou salvar o Remo novamente. Na reta final da primeira etapa, Ítalo lançou para a área e Willians Santana bateu cruzado, o goleiro azulino tocou na bola e ela bateu na trave.

O primeiro tempo terminou com os dois times marcando presença no ataque, mas sem tanta eficiência.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Confiança voltou melhor. O treinador Mazola Júnior tirou Willians Santana e colocou Riquelmo. O meia-atacante entrou bem e deu mais ofensividade para a equipe da casa no início da segunda etapa.

Após um primeiro tempo mais ativo, o Remo voltou acuado, sem o ímpeto que apresentou no período inicial. Rodrigo Santana tirou João Afonso para a entrada de Rafael Castro.

O Dragão conseguiu se movimentar mais em campo e tinha mais espaço para criar. Apesar disso, a equipe não teve tanto volume. Enquanto isso, o Leão tentava chegar com mais força ao ataque. Apenas aos 16 minutos, o Remo chegou com perigo real ao gol do Confiança.

Pelo lado direito, Vidal carregou a bola e tentou o cruzamento. A defesa do Confiança fez o corte. Jaderson recuperou na sobra e cruzou para Rodrigo Alves, que não conseguiu alcançar.

O Remo teve alguns minutos de superioridade no ataque. No entanto, o Confiança conseguiu uma excelente jogada. Aos 23 minutos, Riquelmo cruzou rasteiro pela direita, a bola passou pela área e chegou em André Lima. O jogador foi derrubado por Bruno Silva e o árbitro marcou pênalti.

Na cobrança, André Lima bateu no canto de Marcelo Rangel e abriu o placar para o Confiança no Batistão.

Atrás do placar, a equipe azulina tentou uma reação. Rodrigo Santana tirou Pavani e Rodrigo Alves para colocar Matheus Anjos e Ronald. O time saiu para o ataque, mas encontrou muitas dificuldades para finalizar.

A criação de jogadas e desenvolvimento de jogo ficaram na etapa inicial e o Remo não conseguiu o empate. Antes do apito final, o Leão Azul teve algumas chances em bolas paradas e subidas, mas, novamente, sem a eficiência necessária.

A partida terminou com muita reclamação do lado azulino. No final, o auxiliar Neto Pantoja levou cartão vermelho por reclamação.

Ficha técnica

Confiança x Remo

Série C do Campeonato Brasileiro

17ª rodada

Data: 10/08

Hora: 17h

Local: Estádio Batistão (SE)

Arbitragem: Luiz Paulo de Moura Pinheiro

Auxiliares: Rafael Virgilio Peiter e Marcos Aurélio de Souza Alves

Gols: André Lima (25´2T)

Cartões amarelos: André Lima, Júlio Ruschm (Confiança); João Afonso, Vidal, Pedro Vitor, Bruno Silva (Remo)

Cartões vermelhos: Neto Pantoja (Remo)

Remo: Marcelo Rangel, Ligger, João Afonso (Rafael Castro), Bruno Bispo, Vidal (Guilherme Cachoeira), Sávio, Bruno Silva (Ytalo), Pavani (Matheus Anjos), Jaderson, Pedro Vitor, Rodrigo Alves (Ronald)

Técnico: Rodrigo Santana

Confiança: Jeferson Souza, Lucas Mendes (Adryan), Raphael, Eduardo Moura, Felipe Borges, Fábio, André Lima, Ítalo (Júlio Rusch), Willians Santana (Riquelmo), Hiuri (Thiago Santos), Vico (Eduardo Soare

Técnico: Mazola Jr.