Remo reclama da arbitragem em jogo contra o Confiança e emite nota de repúdio: 'atos vergonhosos'

O Remo perdeu para o Confiança-SE na tarde deste sábado (10), em Aracaju (SE) e pode ser ultrapassado nesta rodada e perder a oitava posição na tabela. O revés azulino por 1 a 0 foi bastante contestado pelos jogadores, membros da comissão técnica, que reclamaram bastante após a partida. O clube também se manifestou e emitiu uma “nota de repúdio” contra a arbitragem, reclamando de um gol anulado do Leão Azul, marcado por Pedro Vitor, ainda no primeiro tempo, além do pênalti que resultou no gol do Confiança.

Em nota, o clube afirmou que é revoltante o que ocorreu na partida e que foi o Remo teria sido prejudicado pelo árbitro Luiz Paulo Moura Pinheiro e os assistentes Rafael Virgílio Peiter e Marcos Aurélio Alves, todos do mato Grosso (MT). O clube paraense relembrou que nesta mesma Série C, o Leão teria sido prejudicado em outras partidas e afirma que os erros ocorrem com o interesse em “manter o Remo na Série C”.

O documento emitido pelo Remo em seu site oficial vai além e afirma que “coincidências” ocorrem em total desfavorecimento pelo Remo ser um clube do Norte do país e relembrou o jogo contra o mesmo Confiança, em 2021, pela última rodada da Série B, no Baenão, em que um gol do Remo foi anulado, decretando o rebaixamento azulino naquela partida. A nota termina afirmando que o clube não irá se calar diante de atos vergonhosos.

Leia a nota na íntegra

“O Clube do Remo vem registrar sua revolta com a arbitragem na partida envolvendo o Confiança-SE pela Série C 2024. Nossa equipe foi tremendamente prejudicada, influenciando e direcionando o placar da partida através da anulação de um gol totalmente legal e ainda com a marcação de um pênalti onde na origem da jogada houve falta em um atleta do Clube do Remo e nada foi marcado. Tudo isso sem esquecer os "erros" de arbitragem ocorridos durante o campeonato, como um pênalti evidentemente não marcado na estreia do Clube na competição, reconhecido por todos.

A história se repete com interesses que buscam manter o Clube do Remo na Série C, como em 2021, onde a arbitragem se recusou a verificar o VAR e anulou um gol totalmente legal, custando o rebaixamento Remo.As "coincidências" não acabam e se superam a cada rodada, como a escalação seguida de um trio de arbitragem do mesmo estado, qual a razão? Quem se beneficia do insucesso do Clube do Remo? A quem interessa essa atitude absurda e totalmente antidesportiva?

Clube do Remo, como orgulhoso representante de sua torcida e da população do Norte do Brasil não irá se calar. Atitudes preconceituosas, ilegais e absurdas como as que estão acontecendo serão objeto de todas as providências existentes, doa a quem doer. A dignidade de nosso povo e nossa torcida não será vilipendiada com tamanha má fé e atos vergonhosos. Não silenciaremos e vamos continuar lutando, contra tudo e contra todos.”