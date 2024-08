Com derrota, Remo deixa o G-8 e não depende mais só si para se classificar na Série C

Com o resultado negativo contra o Confiança-SE no último sábado (10), o Remo amargou a nona derrota na Série C do Campeonato Brasileiro. Com isso, o time azulino vê as chances de se classificar para a segunda fase da competição diminuírem. Faltando duas rodadas para o fim da primeira etapa, o Leão Azul não depende só de si e precisa vencer as próximas partidas, além de torcer contra os adversários.

A derrota e o empate do Figueirense com o Londrina fizeram o clube azulino cair para a nona posição, com 22 pontos. Assim, além de ter que vencer os dois próximos jogos, o Remo vai ter que contar com o tropeço do Figueira.

De acordo com as projeções do site Chances de Gol, o Remo tem apenas 27% probabilidade de conseguir a classificação. Enquanto isso, o Figueirense possui mais de 43%. Se o Leão Azul vencer as partidas que precisa e o Figueira também sair vitorioso das próximas, o time catarinense fica com a vaga. Em caso de empate e um vitória do rival alvinegro e dois triunfos azulinos, a posição é do Remo.

O Londrina ainda entra na conta pois se perder nas últimas rodadas, também pode ficar de fora e ser superado pelos adversários.

O Leão Azul já chegou a ter mais chances de avançar para a próxima fase, contudo, os resultados das últimas rodadas fizeram o favoritismo despencar. Nos últimos seis jogos, o time de Rodrigo Santana venceu três e perdeu os outros três. Até o momento, na Série C, foram sete triunfos, um empate e nove derrotas.

Ainda segundo o site, 29 pontos é a quantidade necessária para um time se garantir no G-8. Mas, com até 27 pontos, a equipe tem 70% de chances de classificação.

Sem risco de rebaixamento

Apesar da classificação parecer quase impossível, o clube paraense não deve se preocupar com o Z-4. A equipe azulina está livre da zona de rebaixamento. O 17º colocado, o Aparecidense, tem 16 pontos e o máximo que ele pode chegar é aos 22 pontos - atuais do Remo. Assim, no critério de desempate, o Leão leva vantagem pelo número de vitórias.

Agenda

O próximo desafio do Remo será contra o Londrina, quinto colocado na tabela, com 26 pontos. A partida ocorre no Mangueirão, no sábado (17), às 17h. A partida terá transmissão lance a lance de OLiberal.