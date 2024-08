Diretoria do Remo define premiações em caso de classificação e acesso; veja os valores

O Remo terá duas finais pela frente na Série C. O Leão Azul encara o Londrina-PR, no sábado (17), em Belém e na sequência terá o rebaixado São José-SC, fora de casa, na última rodada da competição. O clube paraense não pode perder as partidas, se ainda quiser se classificar ao quadrangular final e, pensando em um incentivo nessa reta final da primeira fase, a diretoria do Remo fechou um valor de premiação entre jogadores e comissão técnica para a classificação e também para a um possível acesso.

O clima no Baenão é de final de campeonato. O Remo precisa de duas vitórias nos dois últimos jogos, para buscar a classificação na Série C, mesmo sabendo que ainda dependerá de tropeços de adversários. Atualmente na 9ª posição com 22 pontos conquistados, o clube paraense está fora do G-8 e a direção estipulou o valor de R$300 mil pela classificação ao quadrangular final. Já em caso de acesso à Série B, o Leão acertou com o elenco e comissão a quantia de R$2 milhões. A informação foi confirmada pelo núcleo de esportes de O Liberal por uma fonte interna do clube azulino.

Confiança na equipe

A expectativa da diretoria do Remo é que o Leão consiga a classificação para a próxima fase e brigue pelo acesso. O clube retornou à Série C em 2021, após rebaixamento na última rodada em Belém, em um empate sem gols contra o Confiança-SE. Nas temporadas de 2022 e 2023, o Remo não conseguiu perfomar bem em campo e, mesmo como um clube com a principal olha salarial, terminou as primeiras fases dos dois anos sem a sonhada vaga no quadrangular decisivo.

Decisão, torcida e promoção

Em campo o Remo terá pela frente o Londrina-PR, que é um adversário direto por uma vaga. Em caso de triunfo diante do clube do Café, o Leão encosta no Londrina e pode ultrapassá-lo na última rodada. Pelo lado da equipe paranaense o jogo vale a vaga na próxima fase. A expectativa é de um público superior aos 25 mil torcedores na partida. A diretoria azulina fez promoção, a famosa “casadinha”, com o preço do ingresso custando R$30, dois bilhetes por R$50.

Agenda

Remo x Londrina-PR jogam neste sábado (17), às 17h, no Mangueirão, em Belém, pela 18ª rodada da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com, além da Rádio Liberal +.