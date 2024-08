Série C: Saiba quais os classificados, quem briga por vaga no G-8 e quem já está rebaixado

Faltam apenas duas rodadas para o fim da primeira fase da Série C 2024. A competição está na reta final e alguns clubes já garantiram a classificação para o quadrangular decisivo, outros disputam as últimas vagas. Na parte de baixo da tabela foi definida a primeira equipe já rebaixada e que jogará a Série D em 2025.

A Terceira Divisão do futebol brasileiro já conheceu cinco, dos oito classificados para a próxima fase. O último clube a conquistar essa vaga foi o Volta Redonda-RJ, que empatou em 1 a 1 com a Aparecidense-GO, fora de casa, juntou-se aos classificados Botafogo-PB, Athletic-MG, Ferroviária-SP e São Bernardo-SP.

VEJA MAIS

De olho no G-8

O Brasileirão da Série C ainda reserva muitas emoções para essas duas últimas rodadas. Ainda faltam três vagas para a próxima fase e Ypiranga-RS (6º colocado), Londrina-PR (7º) e Figueirense-SC (8º), fecham o G-8 e possuem mais chances de carimbar o passaporte para o quadrangular, porém, o Remo, Náutico-PE, Tombense-MG também estão na briga por uma das vagas.

Taça do Campeonato Brasileiro da Série C (Lucas Figueiredo / CBF)

Já caiu!

Além da emoção na parte de cima da tabela, a luta para fugir do rebaixamento está intensa e reserva fortes emoções até a última rodada. O São José-RS, que será adversário do Remo na rodada final, já está rebaixado. O clube gaúcho apenas irá cumprir tabela e irá cumprir tabela nos dois próximos jogos.

Zona de rebaixamento

São oito clubes lutando para não cair com três vagas disponíveis. Atualmente a zona de rebaixamento da Série C é formada por Sampaio Corrêa-MA (16 pontos), Aparecidense-GO (16), Ferroviário-CE (14), além do São José-RS (9). Caxias-RS (18 pontos), CSA-AL (19), ABC-RN (19), Floresta-CE (19) e Confiança (19), ainda possuem chances reais de descenso e brigam para não jogar a Série D em 2025.

Veja a classificação da Série C

1º - Botafogo-PB – 35 pontos

2º - Athletic-MG – 34

3º - Ferroviária-SP -33

4º - São Bernardo – 32

5º - Volta Rdonda-RJ – 31

6º - Ypiranga-RS – 28

7º - Londrina-PR – 26

8º - Figueirense-SC – 23

9º - Remo – 22

10º - Náutco-PE – 22

11º - Tombense-MG – 22

12º - Confiança-SE – 19

13º - Floresta-CE – 19

14º - ABC-RN – 19

15º - CSA-AL – 19

16º - Caxias-RS – 18

17º - Sampaio Corrêa-MA – 16

18º - Aparecidense-GO – 16

19º - Ferroviário-CE – 14

20º - São José-RS - 9